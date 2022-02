Il Covid allenta la morsa, intensive al -1,9% in sette giorni. In calo indici di incidenza e trasmissibilità (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica . Per le intensive è al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) rispetto al 16,7% (rilevazione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica . Per leè al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) rispetto al 16,7% (rilevazione...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca allenta le restrizioni: addio a Green pass e mascherine #Covid #Danimarca #Greenpass #Omicron… - Peonia249 : RT @TgLa7: Primo passo verso il ritorno alla normalità. Via le misure per i vaccinati e #Greenpass illimitato per chi ha tre dosi ma anche… - HP9aE5AGUk3MOxa : RT @repubblica: Covid, la pandemia allenta la presa: scende ancora l'Rt e arriva a 0,93. Incidenza settimanale in calo del 25% https://t.co… - toscanamedianew : Omicron allenta la presa, contagi in diminuzione - ilriformista : La pandemia #Covid allenta la presa sull’Italia: indice Rt sotto l’1 e incidenza in calo del 25%, ma restano divers… -