Il contrario della regina Elisabetta: chi è la sovrana che ha regnato di meno nella storia di Inghilterra (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 6 febbraio 2022 la regina Elisabetta II celebrerà il suo Giubileo di platino. I suoi 70 anni sul trono, infatti, la rendono la monarca inglese più longeva della storia. Già lo scorso 9 settembre 2015, Elisabetta II aveva superato il record della regina Vittoria come regina britannica che ha regnato più a lungo. Mentre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 6 febbraio 2022 laII celebrerà il suo Giubileo di platino. I suoi 70 anni sul trono, infatti, la rendono la monarca inglese più longeva. Già lo scorso 9 settembre 2015,II aveva superato il recordVittoria comebritannica che hapiù a lungo. Mentre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

marisconosciuti : RT @lexiexoxoo: a me fa piangere tantissimo perché Marco crede veramente tanto in Stefania (al contrario di chi le dà della noiosa) e sa ch… - DieguitaD10S : @vincenzolarosa_ Hai ragione su tutta la linea. Importante è mostrarsi sempre per come si è… anche perché in caso c… - cla_car81 : @BillFrancesco Non so... io pago sempre biglietto e sono assolutamente contrario al greenpass pur avendolo. Quindi… - gcarloTruks : @FDI_Parlamento @vocedelpatriota Il sistema elitario A quanto pare è di parere contrario, quindi dato che il Draghi… - Yorickyorick44 : @borghi_claudio @Barbara___2105 Se anche chi era potenzialmente contrario, come parte della Lega, ha votato a favor… -