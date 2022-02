Il Comune non paga chi ha lavorato per le elezioni: retribuzione attesa da quattro mesi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Presidio dei lavoratori che hanno svolto il servizio di allestimento delle cabine elettorali per le elezioni amministrative dello scorso ottobre e che ancora non hanno ricevuto il loro compenso, lunedì 7 febbraio proprio davanti a Palazzo di Città. Durante i due turni elettorali la cooperativa Proagents, in appalto del Comune di Torino, ha impiegato i lavoratori nelle operazioni di allestimenti dei seggi, ma nonostante le ripetute diffide ancora oggi non è stato versato il compenso ai lavoratori. Il 14 dicembre si era tenuto un primo presidio e la stessa amministrazione comunale aveva garantito di assumersi la responsabilità di pagare i lavoratori in qualità di committente. “Ad oggi tuttavia le procedure per adempiere a tale promessa sono stagnanti e il ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Presidio deiri che hanno svolto il servizio di allestimento delle cabine elettorali per leamministrative dello scorso ottobre e che ancora non hanno ricevuto il loro compenso, lunedì 7 febbraio proprio davanti a Palazzo di Città. Durante i due turni elettorali la cooperativa Proagents, in appalto deldi Torino, ha impiegato iri nelle operazioni di allestimenti dei seggi, ma nonostante le ripetute diffide ancora oggi non è stato versato il compenso airi. Il 14 dicembre si era tenuto un primo presidio e la stessa amministrazione comunale aveva garantito di assumersi la responsabilità dire iri in qualità di committente. “Ad oggi tuttavia le procedure per adempiere a tale promessa sono stagnanti e il ...

