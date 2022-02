Il caso del medico indagato per la morte di Cinzia Pennino, la docente che non doveva ricevere AstraZeneca (Di venerdì 4 febbraio 2022) È sotto indagine il medico vaccinatore di Cinzia Pennino, la docente 46enne deceduta a Palermo il 28 marzo 2021 e 17 giorni dopo la somministrazione del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. Secondo quanto rivelato dall’autopsia, è stato accertato il decesso per trombosi senza però riscontrare un effettivo nesso causale con il prodotto anglo-svedese. Il provvedimento di indagine è stato notificato al dottor Vincenzo Fazio, difeso dall’avvocato Dario Gallo, in quanto accusato di omicidio colposo. Ci sono diversi elementi da tenere in considerazione in tutta la vicenda, a partire dal primo appuntamento presso l’hub vaccinale dove alla donna era stato inizialmente negato il vaccino. Le era stato negato Vaxzevria Come riporta LiveSicilia, in un articolo del 15 aprile 2021, la donna si era presentata ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) È sotto indagine ilvaccinatore di, la46enne deceduta a Palermo il 28 marzo 2021 e 17 giorni dopo la somministrazione del vaccino anti Covid-19 di. Secondo quanto rivelato dall’autopsia, è stato accertato il decesso per trombosi senza però riscontrare un effettivo nesso causale con il prodotto anglo-svedese. Il provvedimento di indagine è stato notificato al dottor Vincenzo Fazio, difeso dall’avvocato Dario Gallo, in quanto accusato di omicidio colposo. Ci sono diversi elementi da tenere in considerazione in tutta la vicenda, a partire dal primo appuntamento presso l’hub vaccinale dove alla donna era stato inizialmente negato il vaccino. Le era stato negato Vaxzevria Come riporta LiveSicilia, in un articolo del 15 aprile 2021, la donna si era presentata ...

Advertising

GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - CottarelliCPI : Dopo il caso del podcast no-vax, Spotify ha annunciato misure contro la disinformazione sulla sua piattaforma. Ha f… - Radio3tweet : Come reagisce la nostra mente quando viene a sapere che una notizia appresa in realtà non è corretta? Qual è il ruo… - waterfallsbae : RT @ineffablecris: oggi un pensiero va ai fondatori del festival che l'hanno creato per celebrare La Bella Musica Italiana e 72 anni dopo s… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: George Weah rivela in un libro i segreti hot della moglie: “È una tigre a letto”. Scoppia il caso: l’ipotesi del complott… -