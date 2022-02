IL CANTANTE MASCHERATO | LA SORPRESA DI SANREMO È IL NUOVO PROMO CON MILLY CARLUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Finalmente! Adurante la terza serata del Festival diè arrivato ilde “Il“. Una radiosaha presentato le 12 maschere che canteranno su Rai1 da venerdì 11 febbraio. “Anche quest’anno sarò a casa a guardaree a fare il tifo per Amadeus e per la Rai. E dico la verità anche per vedere idelche spero arrivino copiosi”. Così laa BubinoBlog. Detto, fatto! Il pubblico da casa e la giuria formata da Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti dovranno investigare per scoprire chi canta dietro le maschere. Nella premiere 12 vip saranno al fianco delle ...