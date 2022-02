I Tavoli del Porto: “Vi spieghiamo perché non vogliamo le navi da crociera a Fiumicino” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fiumicino – Sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 10, in piazza Grassi, le associazioni e i comitati di quartiere che hanno costituito la rete de “I Tavoli del Porto” hanno indetto un’assemblea popolare per ribadire le ragioni del “no” alle grandi navi da crociera a Fiumicino. “Sono passati due anni da quando, in un assordante silenzio, si svolgeva la conferenza di servizi preliminare per valutare la variante del progetto del Porto della Concordia con l’introduzione della funzione crocieristica. La manifestazione di interesse da parte del Comune di Fiumicino, pur in assenza di alcun confronto democratico, ha aperto la strada a questo progetto”, si legge in una nota diffusa proprio da I Tavoli del Porto. “Con la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)– Sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 10, in piazza Grassi, le associazioni e i comitati di quartiere che hanno costituito la rete de “Idel” hanno indetto un’assemblea popolare per ribadire le ragioni del “no” alle grandida. “Sono passati due anni da quando, in un assordante silenzio, si svolgeva la conferenza di servizi preliminare per valutare la variante del progetto deldella Concordia con l’introduzione della funzione crocieristica. La manifestazione di interesse da parte del Comune di, pur in assenza di alcun confronto democratico, ha aperto la strada a questo progetto”, si legge in una nota diffusa proprio da Idel. “Con la ...

