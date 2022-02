I social hanno deciso che Drusilla Foer ha gelato Iva Zanicchi (nonostante il video) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per i più temerari che si fossero addentrati nella lettura di queste prime righe, non fermandosi al titolo né correndo immediatamente a commentare indignati sui social network, spendiamo un ulteriore avvertimento: il ragionamento è complesso, non è una difesa di una battuta trita, ritrita, transfobica e di pessimo gusto. È solo una riflessione su come i social network, pur in presenza di prove schiaccianti (immaginate – dunque – cosa accade quando non ci sono decine di telecamere puntate e milioni di televisioni sintonizzate?), riescano a drammatizzare i momenti della nostra vita. Cosa ancor più evidente se questa vita rappresenta uno spaccato di spettacolo nazional popolare. Il tema è lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi. LEGGI ANCHE > «Quattro donne e un uomo», il titolo dei ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per i più temerari che si fossero addentrati nella lettura di queste prime righe, non fermandosi al titolo né correndo immediatamente a commentare indignati suinetwork, spendiamo un ulteriore avvertimento: il ragionamento è complesso, non è una difesa di una battuta trita, ritrita, transfobica e di pessimo gusto. È solo una riflessione su come inetwork, pur in presenza di prove schiaccianti (immaginate – dunque – cosa accade quando non ci sono decine di telecamere puntate e milioni di televisioni sintonizzate?), riescano a drammatizzare i momenti della nostra vita. Cosa ancor più evidente se questa vita rappresenta uno spaccato di spettacolo nazional popolare. Il tema è lo scambio di battute trae Iva. LEGGI ANCHE > «Quattro donne e un uomo», il titolo dei ...

