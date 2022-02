Hockey ghiaccio, Pechino 2022: nel torneo femminile la Cina supera la Danimarca, tutto facile per la Russia con la Svizzera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono disputati due match per quanto riguarda il torneo femminile di Hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Si trattava di due incontri del turno preliminare ed i risultati hanno confermato le previsioni. Nel Gruppo A, le atlete rappresentanti il Comitato Olimpico russo hanno dominato la scena, vincendo 5-2 contro la Svizzera. Vantaggio di Dobrodeyeva dopo 5:54 di gioco, quindi pareggio elvetico con Stalder al minuto 17:16, ma dopo soli 13 secondi le russe rimettono il naso avanti con Bolgareva. La Svizzera non molla e torna in parità al 26:57 con Muller, ma la Russia chiude il secondo periodo con le reti di Shibanova (30:30) e ancora Bolgareva (37:07) e si portano sul 4-2. Il match si chiude qui, anche se ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono disputati due match per quanto riguarda ildisudei Giochi Olimpici invernali di. Si trattava di due incontri del turno preliminare ed i risultati hanno confermato le previsioni. Nel Gruppo A, le atlete rappresentanti il Comitato Olimpico russo hanno dominato la scena, vincendo 5-2 contro la. Vantaggio di Dobrodeyeva dopo 5:54 di gioco, quindi pareggio elvetico con Stalder al minuto 17:16, ma dopo soli 13 secondi le russe rimettono il naso avanti con Bolgareva. Lanon molla e torna in parità al 26:57 con Muller, ma lachiude il secondo periodo con le reti di Shibanova (30:30) e ancora Bolgareva (37:07) e si portano sul 4-2. Il match si chiude qui, anche se ...

