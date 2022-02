Highlights Italia-Norvegia 11-8 | doppio misto curling Pechino 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Idi, sfida valevole per la quinta sessione del torneo didialle Olimpiadi di. Terza partita e terza vittoria per Stefania Constantini e Amos Mosaner, che superano i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 11-8. Partita dalle mille emozioni e tanti stravolgimenti: gli azzurri partono alla grande (3-0) ma incassano ben cinque punti nel secondo end e si trovano ad inseguire (3-5). La coppia norvegese però cede a nervosismo e tensione e Constantini-Mosaner sono bravi ad approfittarne per passare in vantaggio al quinto end (7-6) per poi chiudere la partita. L’rimane così a punteggio pieno in vetta alla classifica. Di seguito le ...