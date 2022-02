Guinea Bissau, Cajucam (Radio Sol Mansi): “Verità sul tentato golpe” (Di venerdì 4 febbraio 2022) A chiedere un’indagine che chiarisca dinamiche e responsabilità sono sia partiti politici che organizzazioni della società civile ROMA – Il tentativo di golpe in Guinea Bissau è stata un’azione pianificata, con un apparato logistico e un arsenale ingente, rispetto alla quale restano dubbi e zone d’ombra: lo sottolinea Casimiro Jorge Cajucam, direttore dell’emittente missionaria Radio Sol Mansi, in un’intervista con l’agenzia Dire.A chiedere un’indagine che chiarisca dinamiche e responsabilità sono sia partiti politici che organizzazioni della società civile. “La Liga guineense dos direitos humanos ha espresso rammarico per le vittime delle sparatorie e degli scontri di martedì e ha sollecitato un’inchiesta giudiziaria trasparente e incisiva, che si sviluppi nel rispetto della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) A chiedere un’indagine che chiarisca dinamiche e responsabilità sono sia partiti politici che organizzazioni della società civile ROMA – Il tentativo diinè stata un’azione pianificata, con un apparato logistico e un arsenale ingente, rispetto alla quale restano dubbi e zone d’ombra: lo sottolinea Casimiro Jorge, direttore dell’emittente missionariaSol, in un’intervista con l’agenzia Dire.A chiedere un’indagine che chiarisca dinamiche e responsabilità sono sia partiti politici che organizzazioni della società civile. “La Liga guineense dos direitos humanos ha espresso rammarico per le vittime delle sparatorie e degli scontri di martedì e ha sollecitato un’inchiesta giudiziaria trasparente e incisiva, che si sviluppi nel rispetto della ...

