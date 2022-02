Guardia Nazionale Ambientale, il Giudice dà ragione all’associazione: non erano ‘finti poliziotti’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) erano stati bloccati nel bel mezzo dell’inaugurazione del Tulipark in Via dei Gordiani, uno degli eventi più attesi dai romani dello scorso anno. La vicenda fece molto scalpore: la scoperta di una finta associazione di volontariato intenta, durante l’evento nel parco Villa de Santis, a svolgere vere e proprie funzioni di Polizia. Ma, a distanza di 11 mesi, il si scopre che quanto affermato già il giorno dopo il blitz delle forze dell’ordine da parte del Presidente della Guardia Nazionale Ambientale Alberto Raggi corrispondeva al vero. Il GIP di Roma, Dott.ssa Anna Maria Gavoni, ha infatti deciso di archiviare la denuncia inoltrata da parte della Questura di Roma nei confronti della GNA e in particolare del presidente Raggi. La replica dell’associazione ”Sono sollevato, felice perché’ IL Gip del Tribunale di Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022)stati bloccati nel bel mezzo dell’inaugurazione del Tulipark in Via dei Gordiani, uno degli eventi più attesi dai romani dello scorso anno. La vicenda fece molto scalpore: la scoperta di una finta associazione di volontariato intenta, durante l’evento nel parco Villa de Santis, a svolgere vere e proprie funzioni di Polizia. Ma, a distanza di 11 mesi, il si scopre che quanto affermato già il giorno dopo il blitz delle forze dell’ordine da parte del Presidente dellaAlberto Raggi corrispondeva al vero. Il GIP di Roma, Dott.ssa Anna Maria Gavoni, ha infatti deciso di archiviare la denuncia inoltrata da parte della Questura di Roma nei confronti della GNA e in particolare del presidente Raggi. La replica dell’associazione ”Sono sollevato, felice perché’ IL Gip del Tribunale di Roma, ...

