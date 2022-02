Green pass illimitato, le nuove regole dal 7 febbraio: ecco come si ottiene (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stop alle restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa), quarantene ridotte a scuola e soprattutto Green pass con "durata illimitata". Con l'ultimo decreto adottato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stop alle restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa), quarantene ridotte a scuola e soprattuttocon "durata illimitata". Con l'ultimo decreto adottato...

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - borghi_claudio : Il successo del modello Italia. Il green pass funziona e meno male che lo abbiamo altrimenti saremmo messi come gli… - HuffPostItalia : I virologi concordano: il Green pass illimitato scelta burocratica, non sanitaria - Sfranky861 : RT @LaVeritaWeb: Bassetti vaneggia di «amnistia per i non vaccinati» e sbaglia di grosso. Poi parla di riconciliazione e finalmente centra… - robfer2010 : RT @Solocarmen1: “Il green pass è libertà, consente di andare nei ristoranti, di andare in giro” dice Klaus Davi, cioè di fare tutto quello… -