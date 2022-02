Green Pass illimitato: ecco come ottenerlo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il prossimo 7 febbraio entrerà in vigore il nuovo decreto che renderà il Green Pass senza scadenza. Il decreto prevede che chi ha ricevuto due dosi e poi ha avuto il Covid abbia diritto al Green Pass illimitato. I ministri della salute stanno lavorando per inserire nel provvedimento la misura che riguarda chi ha avuto il Covid e solo in seguito ha ricevuto due dosi di vaccino, in questo caso il Green Pass avrà una validità di sei mesi. Chi invece non ha completato il ciclo vaccinale oppure ha deciso di non vaccinarsi dopo aver avuto il Covid avrà il Green Pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo, mentre i guariti non vaccinati ottengono il Green Pass rafforzato, o super ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il prossimo 7 febbraio entrerà in vigore il nuovo decreto che renderà ilsenza scadenza. Il decreto prevede che chi ha ricevuto due dosi e poi ha avuto il Covid abbia diritto al. I ministri della salute stanno lavorando per inserire nel provvedimento la misura che riguarda chi ha avuto il Covid e solo in seguito ha ricevuto due dosi di vaccino, in questo caso ilavrà una validità di sei mesi. Chi invece non ha completato il ciclo vaccinale oppure ha deciso di non vaccinarsi dopo aver avuto il Covid avrà ilvalido sei mesi dalla data del primo tampone positivo, mentre i guariti non vaccinati ottengono ilrafforzato, o super ...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - ADeborahF : RT @Rocco82298593: Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia): 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi… - Ilaria8610 : @JaxTell93788253 @Ambrakey1 All'ospedale Bambino Gesù di Roma chiedono il green pass agli accompagnatori, pur essen… -