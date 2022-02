Gravina: “Nuovo presidente Lega Serie A? Nessuna invasione di campo da parte mia” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non c’è mai stata Nessuna invasione di campo, in alcuna componente, per quanto mi riguarda. Il Nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti. Qualcuno recentemente parla di conflitti e tensioni in Lega, ma lo fa in modo strumentale. Riguardo la qualificazione ai Mondiali sono fiducioso, come lo è Mancini; il commissario tecnico ci crede e ci credo anche io: sono ottimista“. Così Gabriele Gravina, intervenuto pubblicamente in merito all’elezione di un Nuovo presidente della Lega Serie A. Il numero uno della Figc ha spazzato via alcune ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Non c’è mai statadi, in alcuna componente, per quanto mi riguarda. Ildella? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti. Qualcuno recentemente parla di conflitti e tensioni in, ma lo fa in modo strumentale. Riguardo la qualificazione ai Mondiali sono fiducioso, come lo è Mancini; il commissario tecnico ci crede e ci credo anche io: sono ottimista“. Così Gabriele, intervenuto pubblicamente in merito all’elezione di undellaA. Il numero uno della Figc ha spazzato via alcune ...

