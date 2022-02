Gravina: «Nessuna invasione di campo sul presidente della Lega, lo scelgano i club» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine di un’iniziativa a cui ha partecipato a Genova. Ha commentato la necessità di designare il nuovo presidente della Lega Serie A, sollecitata da lui subito dopo la notizia delle dimissioni di Dal Pino. “Da parte mia non c’è mai stata Nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità, ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti. Qualcuno parla di conflitti e tensioni con la Lega, ma lo fa in modo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) IlFigc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine di un’iniziativa a cui ha partecipato a Genova. Ha commentato la necessità di designare il nuovoSerie A, sollecitata da lui subito dopo la notizia delle dimissioni di Dal Pino. “Da parte mia non c’è mai statadiin alcuna componente. Il nuovo? Non entro nel merito, loi presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità, ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti. Qualcuno parla di conflitti e tensioni con la, ma lo fa in modo ...

Advertising

Marcel_Bel89 : Lega A: Gravina, nessuna invasione di campo - napolista : #Gravina: «Nessuna invasione di campo sul presidente della Lega, lo scelgano i club» Il presidente Figc: «I presid… - Giacomo_Valenti : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Lega Serie A? Da parte mia nessuna invasione di campo, chi parla di conflitti con la Figc lo fa in modo strume… - CalcioFinanza : Gravina: «Lega Serie A? Da parte mia nessuna invasione di campo, chi parla di conflitti con la Figc lo fa in modo s… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Lega Serie A? Nessuna invasione di campo»: “Da parte mia non c’è mai stata nessuna i… -