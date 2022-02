Grande Fratello Vip 6, giorno 144: commenti al live (Di venerdì 4 febbraio 2022) giorno 144 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 4 febbraio 2022)144 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - lorenzmariapia : RT @andreasso1951: Ciao Francesco non conosco le motivazioni del tuo gesto, ma se sei arrivato a tanto dovevi avere un grande dolore dentr… - RussoMu : RT @Spartaco1950: Un Paese dove la gente impazzisce per Sanremo Grande Fratello Giletti Giordano D'Urso Porro e compagnia bella offre seri… - mengiosam : @Adnkronos Ma vai a condurre il grande fratello - Spartaco1950 : Un Paese dove la gente impazzisce per Sanremo Grande Fratello Giletti Giordano D'Urso Porro e compagnia bella offr… -