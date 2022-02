Governo, Liguori: "Cerchiamo di fare un sistema elettorale che elegge direttamente il suo capo" (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Il presidente della Repubblica sta bene dove sta, però bisogna eleggere direttamente il capo del Governo '. Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori a ' Stasera Italia ' parla dell'esigenza per gli italiani di votare il presidente del Consiglio. 'Cerchiamo di fare un sistema elettorale - considera Liguori - che elegga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Il presidente della Repubblica sta bene dove sta, però bisognareildel'. Il direttore di Tgcom24 Paoloa ' Stasera Italia ' parla dell'esigenza per gli italiani di votare il presidente del Consiglio. 'diun- considera- che elegga ...

realista42 : Paolo liguori ha dichiarato che parecchi ITELIANI non vanno più a votare,vorrei sapere perché votare quando sai che… - BomprezziMarco : #StaseraItalia Liguori, con tutta la stima, sicuro che gli italiani abbiano la maturità per eleggere un capo di gov… - skywalker800 : @MediasetTgcom24 D'altronde un ultra vax allineato al vile banchiere come Liguori ovvio che fa solo vedere le porch… -