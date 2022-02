Gosens Inter | retroscena Newcastle | super ingaggio | decisivo il progetto nerazzurro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Robinè sbarcato all’nell’ultimo mercato estivo: sulle tracce del laterale tedesco ex Atalanta c’era anche ilIlè stata una concorrente seria per l’nella corsa a Robin. A svelarlo è Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport. Il club inglese offriva untre volteiore a quello che il tedesco percepiva all’Atalanta: ma il giocatore è stato attratto subito dalla prospettiva di giocare in un club prestigioso e dalvincente come l’, declinando così il corteggiamento dei ‘Magpies’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... assenti solamente i due infortunati, Robine Joaquin Correa. Sanchez è rientrato giovedì a Milano, ma a differenza di Lautaro Martinez - atterrato in Italia con un volo charter organizzato ...Archiviata la sosta di campionato, la stagione dell'si dipana verso la fine dell'inverno con un altro tour de force da non fallire. Nell'arco di ... Simone Inzaghi si gode Robine Felipe ...Scelte praticamente fatte in casa Inter per Simone Inzaghi verso il derby ... Indisponibili invece Correa e Gosens. La probabile formazione – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, ...Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza alla vigilia del derby ... 15 partite con punti a disposizione sono tante“. Sugli arrivi di Gosens e Caicedo: “Ottimi dirigenti, un grande ...