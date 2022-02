Golf, Asian Tour: Manassero perde la leadership al Saudi International (Di venerdì 4 febbraio 2022) A King Abdullah Economic City, complice anche il forte vento, Matteo Manassero al PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers non riesce a ripetere la grande prova offerta nel primo round. A metà gara, perde la leadership e scivola al nono posto della classifica con un totale di 135 (62 73, -5) colpi. Nel terzo evento dell’Asian Tour 2022, che garantisce 5.000.000 di dollari di montepremi, i nuovi leader, con uno score di 130 (-10), sono l’americano Harold Varner III (64 66) e lo spagnolo Adri Arnau. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) A King Abdullah Economic City, complice anche il forte vento, Matteoal PIFpowered by SoftBank Investment Advisers non riesce a ripetere la grande prova offerta nel primo round. A metà gara,lae scivola al nono posto della classifica con un totale di 135 (62 73, -5) colpi. Nel terzo evento dell’2022, che garantisce 5.000.000 di dollari di montepremi, i nuovi leader, con uno score di 130 (-10), sono l’americano Harold Varner III (64 66) e lo spagnolo Adri Arnau. SportFace.

