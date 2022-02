Giulia De Lellis | in ospedale per complicazioni post Covid | «Sono stata malissimo»

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis complicazioni post Covid: Sono stata malissimo sono finita in ospedale - #Giulia #Lellis… - Affaritaliani : Giulia De Lellis in ospedale: reazioni a un farmaco - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis in ospedale: i motivi - Gossip Blog #giulia #lellis #ospedale #motivi #gossip #blog - VelvetMagIta : Giulia De Lellis e la corsa in ospedale: come sta adesso l'influencer #VelvetMag #Velvet - dailynews_24 : Giulia De Lellis, finita in ospedale: il racconto dell’influencer -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

De, la corsa in ospedale 'Ciao finalmente sto meglio. Stamattina sono stata malissimo per via di un farmaco per la mia asma peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della ...Deè finita in ospedale, ricoverata per via di una reazione a un farmaco post Covid. La regina dei social media, che vanta 5,1 milioni di follower, ha vissuto attimi di vero panico, così ...Un 2022 che non è iniziato proprio nel migliore dei modi per Giulia De Lellis. Dopo aver preso il Covid i primi giorni di gennaio l'influencer dopo essersi negativizzata ieri è corsa in ospedale per ...Nel nostro articolo precedente Giulia De Lellis rivela di avere problemi di salute vi abbiamo riportato le confidenze che tempo fa l’influencer Giulia De Lellis aveva fatto ai suoi fan, ossia di avere ...