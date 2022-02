Giornata Mondiale contro il Cancro | #IoNonMollo | la battaglia di Marta per il diritto a stare meglio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio è lail, promossa dalla UICC – Union for International Cancerl e sostenuta dall’Oms. Un’occasione per ispirare un cambiamento per la lottauna malattia che riguarda l’umanità intera. Lo slogan di quest’anno è ‘Close the Care Gap’, il tema principale riguarda il riconoscimento delle disuguaglianze nel mondo nell’accesso alle cure, con l’obiettivo di ascoltare i bisogni e le prospettive dei malati oncologici e delle loro famiglie, che vanno oltre la malattia e i sintomi fisici, per immaginare un assistenza migliore nei confronti di chi soffre. La sfida è aperta e, in questo contesto, la solidarietà online può giocare un suo ruolo. Non esiste solo la malattia dal punto di vista sanitario e le numerose raccolte fondi nate su ...

ROMA, 4 FEBBRAIO 2022 – "Close the care gap!" è lo slogan utilizzato per celebrare il 4 febbraio 2022 la Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day), evento promosso dalla Union for ...