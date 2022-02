Giochi olimpici invernali 2022 al via | l' Italia sfila con mantella tricolare

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La ventiquattresima edizione delle Olimpiadiè partita. Fuochi d'artificio hanno dato il via alla cerimonia di apertura dei, mentre è stato il presidente ...

La ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali è partita. Fuochi d'artificio hanno dato il via alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022, mentre è stato il presidente cinese Xi Jinping a decretarne l'inizio. Gli atleti hanno sfilato subito, poi è seguita la coreografia. Nel bellissimo stadio Bird's Nest. Dal 5 al 20 febbraio le gare. Su TimVision i Giochi Olimpici di Pechino 2022 si vedono anche su un canale dedicato, in 4K. Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player. Con la cerimonia di apertura (prevista per oggi venerdì 4 febbraio alle ore 13 italiane), parte oggi la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali. Lo scenario sarà il Nido d'Uccello.