Gianluca Vacchi si separa dal fratello Bernardo: “Liquidato con le quote che gli avevo regalato, gli dato 102,5 milioni di euro” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bernardo Vacchi si separa dal fratello “social” Gianluca Vacchi. Economicamente e finanziariamente parlando. È stato il sito web Tag43 ad annunciare la separazione dei destini imprenditoriali dei due fratelli bolognesi: il 54enne Gianluca star di Instagram con 46 milioni di follower e il 51enne Bernardo. Quest’ultimo è uscito quindi dalla holding di famiglia e ha fondato la sua FinVacchi con un capitale che Tag43 stima sui 130 milioni di euro. Notizia che subito ha riattivato le malelingue che vogliono Gianluca fare il perdigiorno con i balletti sul web sperperando denari di famiglia. “C’è sempre questa leggenda che gira, ma in realtà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)sidal“social”. Economicamente e finanziariamente parlando. È stato il sito web Tag43 ad annunciare lazione dei destini imprenditoriali dei due fratelli bolognesi: il 54ennestar di Instagram con 46di follower e il 51enne. Quest’ultimo è uscito quindi dalla holding di famiglia e ha fonla sua Fincon un capitale che Tag43 stima sui 130di. Notizia che subito ha riattivato le malelingue che voglionofare il perdigiorno con i balletti sul web sperperando denari di famiglia. “C’è sempre questa leggenda che gira, ma in realtà ...

