Gianluca Gori racconta lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi | VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Parla da (terza) parte in causa, descrivendo dall’esterno – pur avendola vissuta in prima persona – quel che è successo ieri sera sul palco dell’Ariston. Perché il botta e risposta traa Iva, a causa di un fraintendimento che poi è stato provocato dal malfunzionamento di un microfono, ha provocato tantissime discussioni sui social. E a quasi 24 ore dal fatto e dopo aver già ascoltato la versione della cantante, ecco arrivare il racconto di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)cosa è successo trae IvaIntervistato da Nino Luca, inviato de Il Corriere ...

Advertising

Corriere : Gianluca Gori, l’alter ego di Drusilla: «È contenta ma tendo a non frequentarla, siamo 2 unicità» - Daniele_Manca : Drusilla Foer a Sanremo 2022: il personaggio ideato da Gianluca Gori sul palco di Sanremo. L’esordio: «Senta Amede… - Dustycrophoppe5 : RT @SorrientoC: Cara Druisilia Foer (Gianluca Gori), arrivi con 60 anni di ritardo... #DrusillaFoer - alessatura : Allora diciamo che Gianluca Gori nelle vesti Drusilla Foer è stato eccezionale. Più bravo e anche di tanto delle pr… - Dustycrophoppe5 : RT @RenatoSavoia: Leggo molto complimenti a Drusilla Foer per ieri sera. Sbagliato! I complimenti vanno a Gianluca Gori, che è il bravo (br… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Gori

Drusilla Foer è stata una delle co - conduttrici più apprezzate della 72esima edizione del festival di Sanremo finora. Il personaggio è stato creato dall'attore, lo stesso che poi la personifica. Quest'ultimo è stato intercettato dal Corriere della Sera questa mattina, dopo la sua partecipazione alla terza serata della kermesse. 'Cosa pensa ...Drusilla Foer è stata invitata a presentare la terza serata del Festival di Sanremo perché è un personaggio che rende merito al talento attoriale di(l'uomo dietro la maschera della ...Non tutti sanno che Drusilla Foer è l’alter ego di Gianluca Gori, attore e fotografo toscano che sulla scena offre mirabilmente le sue capacità artistica per plasmare una nobildonna fiorentina, figlia ...Mario Adinolfi ha poi commentato, questa volta con l’AdnKronos, l’esibizione di Drusilla Foer, sostenendo che il suo monologo meritasse un orario migliore di messa in scena e che avrebbe voluto che ...