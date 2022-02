GhostWire: Tokyo sarà lanciato in tutto il mondo il 25 marzo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, Tango Gameworks e Bethesda hanno annunciato che la loro prossima avventura dinamica, GhostWire: Tokyo, sarà disponibile su PlayStation 5 (PS5) e PC a partire dal 25 marzo 2022. I giocatori hanno potuto dare un primo sguardo approfondito alle meccaniche di gioco ricche di azione, all’atmosfera mozzafiato e a una visione unica nel suo genere. GhostWire: Tokyo è un affascinante viaggio fantastico attraverso la geniale rivisitazione di una delle città più straordinarie del mondo. GhostWire: Tokyo è un’avventura dinamica che mette alla prova i giocatori sfidandoli a padroneggiare le arti mistiche della Tessitura eterea e a sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso Tokyo, i ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, Tango Gameworks e Bethesda hanno annunciato che la loro prossima avventura dinamica,disponibile su PlayStation 5 (PS5) e PC a partire dal 25. I giocatori hanno potuto dare un primo sguardo approfondito alle meccaniche di gioco ricche di azione, all’atmosfera mozzafiato e a una visione unica nel suo genere.è un affascinante viaggio fantastico attraverso la geniale rivisitazione di una delle città più straordinarie delè un’avventura dinamica che mette alla prova i giocatori sfidandoli a padroneggiare le arti mistiche della Tessitura eterea e a sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso, i ...

