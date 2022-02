GF Vip, Barù cede al fascino di Jessica: il momento che lo ha imbarazzato e messo alle strette (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan di Jessica e Barù, soprannominati Jerù continuano a sperare in una storia d’amore tra i due. Un momento in particolare ha fatto ben sperare chi li vuole insieme. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Barù e il bigliettino a Delia: ‘Mi fai impazzire’. Cosa è successo stanotte Barù infatti ha più volte evitato il contatto e gli abbracci con le donne nella casa, spiegando che non gli piace il contatto fisico, con Jessica però qualcosa è cambiato. Barà e Jessica, sempre più vicini? Durante una partita a biliardo tra lui e Giucas, Jessica si è avvicinata su suggerimento di Giucas: “Stai un pò qua che magari si emoziona e perde, dai”. Jessica non se l’è fatto ripetere due volte, è andata ad abbracciarlo, dicendo: “Aspetta che te lo ... Leggi su funweek (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan di, soprannominati Jerù continuano a sperare in una storia d’amore tra i due. Unin particolare ha fatto ben sperare chi li vuole insieme. LEGGI ANCHE : — GF Vip,e il bigliettino a Delia: ‘Mi fai impazzire’. Cosa è successo stanotteinfatti ha più volte evitato il contatto e gli abbracci con le donne nella casa, spiegando che non gli piace il contatto fisico, conperò qualcosa è cambiato. Barà e, sempre più vicini? Durante una partita a biliardo tra lui e Giucas,si è avvicinata su suggerimento di Giucas: “Stai un pò qua che magari si emoziona e perde, dai”.non se l’è fatto ripetere due volte, è andata ad abbracciarlo, dicendo: “Aspetta che te lo ...

Advertising

GrandeFratello : Il primo VIP a salvarsi è Barù! #GFVIP - tvblogit : Grande Fratello Vip 6, il confessionale di Barù in onda per errore (video) - infoitcultura : GF Vip. Barù nella bufera, il suo confessionale finisce in rete per errore: parole grosse. Scoppia il - infoitcultura : Barù scioccato al GF Vip: 'Antonio Medugno fa pipì su tavoletta bagno' - MyvoiceMe : Barù è entrato recitando il ruolo dello strafottente,disinteressato alle telecamere( che poi se non ti interessano… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Delia Duran ubriaca nella casa del Gf Vip 2021/ Jessica Selassiè "Sembra una 14enne" Nuova serata alcolica nella casa del Gf Vip 2021 , e ancora una volta la protagonista dello show è stata Delia Duran , la discussa ... Barù sentenzia su Delia Duran e Alex "Non mi piacete umanamente"/ "...

Barù sentenzia su Delia Duran e Alex 'Non mi piacete umanamente'/ 'Purtroppo non hai capito un caz*o' ...l'attrice che finalmente ha spiegato al coinquilino più restio di tutta la casa il suo concetto di libertà in amore ampiamente trattato durante tutte le puntate del Grande Fratello Vip 2021 . Barù ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Nuova serata alcolica nella casa del Gf2021 , e ancora una volta la protagonista dello show è stata Delia Duran , la discussa ...sentenzia su Delia Duran e Alex "Non mi piacete umanamente"/ "......l'attrice che finalmente ha spiegato al coinquilino più restio di tutta la casa il suo concetto di libertà in amore ampiamente trattato durante tutte le puntate del Grande Fratello2021 ....