GF Vip 6 | il bacio di Katia Ricciarelli diventa virale | pubblico senza parole

Advertising

CQFP81 : @GrandeFratello Vi prego……se rifate anche la scena del bacio fatale vi giuro che non avrò altri VIP all’infuori di voi! - zazoomblog : Alex Belli: chi è età carriera ex moglie figli matrimonio Instagram chi è la moglie Grande Fratello Vip il bacio co… - lanotte1 : @heinz_spack @Babesnbutts @PetiteMort_1 @wilwin22 @TamaraBerlin85 @IamTheConstant @love_missylove @Rim_Caballero… - infoitcultura : Gf Vip, scatta il bacio: le due donne infuocano il web - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip bacio

CheNews.it

GF, Katia Ricciarelli si lascia andare ad uncon Delia Duran: cos'è successo Durante le ultime ore al GFha preso vita una scena molto grottesca e soprattutto inaspettata: Katia Ricciarelli ...Nella casa del GFè andata in scena un momento hot tra Delia e Katia con quest'ultima che ha baciato sulle bocca ... Delia ha subito replicato: 'Adesso ho vinto un', mettendosi in una posa ...“Mi ha dato un bacio in bocca”, ha esultato Delia informando gli altri coinquilini del gesto di Katia. Lunedì andrà in onda il GF Vip 6 dopo la sosta per il Festival di Sanremo 2022. La prossima ...In questo caso, invece, ha è stata protagonista di un bacio che ha spiazzato tutti. Ecco cosa è successo. Nelle scorse settimane abbiamo visto un bacio tra l’attrice Nathalie Caldonazzo e la ...