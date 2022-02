Getafe-Levante 3-0, Unal e l’ex Roma Borja Mayoral strapazzano l’ultima della Liga (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Getafe supera con un perentorio 3-0 l'ultima classificata della Liga spagnola grazie alla doppietta del turco Unal Leggi su mediagol (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilsupera con un perentorio 3-0 l'ultima classificataspagnola grazie alla doppietta del turco

Advertising

glooit : Il Getafe cala il tris con Unal e Alena, Levante ko leggi su Gloo - infoitsport : La Liga, Getafe-Levante 3-0: tutto facile per la squadra di casa - RaiSport : ?? Il #Getafe cala il tris con #Unal e #Alena, #Levante ko L'anticipo della #Liga finisce 3-0 per la squadra di… - calcio__estero : 04/02/2022 - Spagna - #LaLiga #CalcioEstero #Getafe 3 - punti 25 #Levante 0 - punti 11 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il Getafe cala il tris con Unal e Alena, Levante ko L'anticipo della Liga finisce 3-0 per la squadra di Quique -