Genoa | Blessin | “Voglio la mentalità vista contro l’Udinese Roma? Forte ma ha difetti”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Credo che sicuramente si vedranno delle cose che già abbiamo vistoe cose che sono cambiate nel modo di giocare. Abbiamo avuto adesso due settimane per lavorare sui dettagli e adesso è chiaro che vogliamo giocare con la stessa grinta e la stessadelma sappiamo che sarà una partitauna buonissima squadra ma noi vogliamo fare la nostra partita e punti. Vorremmo che gli avversari, dopo la partita, abbiano l’opinione che giocareilnon sia facile”. Sono queste le parole di Alexandernel corso della conferenza stampa della vigilia di. Sui nuovi arrivati: “E’ chiaro che Amiri, Frendrup, Gudmundsson e Czyborra sono arrivati da pochi giorni. Sono ...

Effettosul. A chiusura di un mercato che ha cambiato radicalmente volto alla squadra rossoblù, il tecnico si prepara a sfidare la Roma con rinnovata fiducia: 'Abbiamo avuto due settimane di ...I DUBBI DISqualificato Cambiaso, ma come detto nelle probabili formazioni di Romaavrà a disposizione nuovi acquisti: uno è anche un grande ex perché si tratta di Calafiori, ...Rivoluzionato dal mercato di gennaio, il Genoa di Blessin, alla seconda panchina dopo l'esordio con l'Udinese, è chiamato ad iniziare la rimonta salvezza contro la Roma all'Olimpico. "Voglio la stessa ...Vorremmo che gli avversari, dopo la partita, abbiano l’opinione che giocare contro il Genoa non sia facile”. Sono queste le parole di Alexander Blessin nel corso della conferenza stampa della vigilia ...