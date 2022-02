Garbatella | Yourban2030 inaugura Urban Fragments | il nuovo murales della street Artist Maria Ginzburg

(Di venerdì 4 febbraio 2022)torna acon l’zione di, ilrealizzato dall’all’uscitaMetro B in via Giacinto Pullino. LEGGI ANCHE : — A Roma il primo mosaico in bioresina: ecco il “green smart wall” installato a: aarriva ildi, volto a colorare la città eterna in una nuova narrazione sostenibile, accessibile e smart. Photo Credits:via HF4...

...e, in partnership con GraffitiForSmartCity, con il patrocinio del Municipio VIII e in collaborazione con Atac, che ha concesso l'utilizzo per due anni di un muro della Stazione..., installato su un muro di 50 mq adiacente alla Metro B - grazie alla collaborazione tra Myllennium Award einsieme a GraffitiForSmartCity - nasce il primo mosaico in ...Yourban2030 torna a Garbatella con l’inaugurazione di Urban Fragments, il nuovo murales realizzato dall’artista Maria Ginzburg all’uscita della Metro B in via Giacinto Pullino. Urban Fragments: a ...