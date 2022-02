Fortnite Capitolo 3 – Stagione 1 | Come completare le Sfide della Settimana 9

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A partire da ieri sono disponibili le1 –3 disempre a seguire vi rirportiamo la Guida perlee ottenere punti esperienza per livellare nel Pass Battaglia. Prima di lasciarvi allevi ricordiamo o informiamo nel caso non lo sappiate che ogni sfida vi ricompenserà con 25.000 XP una volta completata. Infliggi danni agli avversari con il fucile pesante (0/200) Sfida piuttosto semplice dae facilmente comprensibile, tutto quello che dovete fare è impugnare un fucile pesante e colpire gli avversari, potete farlo in qualsiasi modalità. Considerando che i danni inflitti richiesti sono pochi, ...

Advertising

nk192610 : #Fortnite Nuovo post sul blog competitivo! Regolamento ufficiale Coppa Silk Sonic - Capitolo 3 Stagione 1 - SparxITA : Usa il codice: SPARX - Dove trovare l’Heavy Shotgun su Fortnite Capitolo 3 - nk192610 : #Fortnite Nuovo post sul blog Sblocca Fondazione, leader dei Sette, nel Pass battaglia del Capitolo 3 - Stagione 1… - BaioccaChannel : ??? #EpicBlog ??? Sblocca Fondazione, leader dei Sette, nel Pass battaglia del Capitolo 3 - Stagione 1 di Fortnite… - Scrimsdiscord : RT @nk192610: #Fortnite Nuovo post sul blog Sblocca Fondazione, leader dei Sette, nel Pass battaglia del Capitolo 3 - Stagione 1 di Fortni… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Capitolo

Everyeye Videogiochi

Attraverso il battle pass della stagione uno del3 disarà possibile ottenere il personaggio, completando una serie di incarichi attraverso alcune settimane. Completando tutte le ...Lorenzo Lollo, caster Tra i giochi , anche in questo quarter è FIFA a prendersi il palcoscenico , forte del successo riscosso dopo l'uscita del nuovodi quest'anno. Ancheresta uno ...Quella di oggi è stata una giornata particolarmente ricca di novità per i giocatori di Fortnite Capitolo 3, i quali non solo hanno scoperto l'esistenza delle skin di Bruno Mars e Anderson Paak ma ...Oltre ad aver finalmente sbloccato la skin di Fondazione in Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha oggi annunciato anche l'arrivo di due costumi che si aggiungeranno a quelli della Serie d'Icone del ...