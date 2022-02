Flashdance, il film cult diventa una serie TV (Di venerdì 4 febbraio 2022) Arriva Flashdance: il film cult con Jennifer Beals diventa una serie TV su Paramount +. Tutto pronto finalmente per una nuova versione, per lo streaming, del classico del cinema. La serie avrà tantissime novità. Ma qual è la storia del vecchio film successo di botteghino del 1983? Parliamo di Flashdance, la storia di una ragazza e la sua passione per la danza. Si tratta di un film cult degli anni ’80 che è stato utilizzato come base per un nuovo prodotto per il piccolo schermo. Infatti, dopo aver realizzato il prequel televisivo di “Grease”, Paramount+ ha iniziato la versione contemporanea dell’evergreen amato da tutti. A idearla è il creatore di “Dear White People”, Justin Simien. Flashdance arriva ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Arriva: ilcon Jennifer BealsunaTV su Paramount +. Tutto pronto finalmente per una nuova versione, per lo streaming, del classico del cinema. Laavrà tantissime novità. Ma qual è la storia del vecchiosuccesso di botteghino del 1983? Parliamo di, la storia di una ragazza e la sua passione per la danza. Si tratta di undegli anni ’80 che è stato utilizzato come base per un nuovo prodotto per il piccolo schermo. Infatti, dopo aver realizzato il prequel televisivo di “Grease”, Paramount+ ha iniziato la versione contemporanea dell’evergreen amato da tutti. A idearla è il creatore di “Dear White People”, Justin Simien.arriva ...

