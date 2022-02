Flashdance | il cult con Jennifer Beals diventa una serie tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Idel cinema, soprattutto degli anni 80, continuano a essere tirati fuori dall'armadio e dopo una bella spolverata, utilizzati come base per creatore nuovi prodotti per il grande o piccolo ...

Advertising

statodelsud : Flashdance, il film cult con Jennifer Beals diventa una serie tv - Pino__Merola : Flashdance, il film cult con Jennifer Beals diventa una serie tv - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Flashdance, il film cult con Jennifer Beals diventa una serie tv - SkyTG24 : Flashdance, il film cult con Jennifer Beals diventa una serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Flashdance cult

Leggi Anche Jennifer Beals, dafinisce ai confini della realtà Leggi Anche A passi di danza verso una serie tv reboot del film' La nuova versione avrà come protagonista ...... potrà creare una serie TV tratta daJustin Simien, noto per la realizzazione di Dear White People, dirigerà una nuova versione del film, adattato per il piccolo schermo ...I cult del cinema, soprattutto degli anni 80 ... Dopo il prequel televisivo di "Grease", Paramount+ ha messo in cantiere una versione contemporanea di "Flashdance". Justin Simien, creatore di "Dear ...Justin Simien, noto per la realizzazione di Dear White People, dirigerà una nuova versione del film cult Flashdance, adattato per il piccolo schermo come serie TV. Un titolo che andrà ad ...