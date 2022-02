Fismad: “Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel 2020 in Italia sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di neoplasie maligne, un quarto dei quali sono da attribuire ai tumori dell’apparato digerente (esofago, stomaco, pancreas, fegato, colecisti/vie biliari e colon retto). Lo sottolinea la Fismad (Federazione italiana società malattie apparato digerente) che, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro promossa dalla Uicc (Union for International Cancer Control), evidenzia l’impatto della pandemia di Covid-19 su queste patologie: nel 2020, rispetto al triennio precedente, nel Paese si stimano percentuali di mancate diagnosi pari al 15,9% per il cancro gastrico, al 11,9% per il cancro colorettale e al 9,9% per quello al pancreas. I ritardi dello screening per le neoplasie colorettali, in particolare, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel 2020 in Italia sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di neoplasie maligne, un quarto dei quali sono da attribuire ai tumori dell’apparato(esofago, stomaco, pancreas, fegato, colecisti/vie biliari e colon retto). Lo sottolinea la(Federazione italiana società malattie apparato) che, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro promossa dalla Uicc (Union for International Cancer Control), evidenzia l’impatto della pandemia di-19 su queste patologie: nel 2020, rispetto al triennio precedente, nel Paese si stimano percentuali dipari al 15,9% per il cancro gastrico, al 11,9% per il cancro colorettale e al 9,9% per quello al pancreas. I ritardi dello screening per le neoplasie colorettali, in particolare, ...

