Firenze: gran successo, al Teatro della Pergola, per il «Jungle Book» di Bob Wilson, in esclusiva italiana (Di venerdì 4 febbraio 2022) La rilettura del Libro della Giungla di Rudyard Kipling è personalissima; la storia di Mowgli, il bambino perduto nella giungla e cresciuto dagli animali, è raccontata con deliziosi dialoghi (in francese) e canzoni raffinate che fondono i generi musicali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) La rilettura del LibroGiungla di Rudyard Kipling è personalissima; la storia di Mowgli, il bambino perduto nella giungla e cresciuto dagli animali, è raccontata con deliziosi dialoghi (in francese) e canzoni raffinate che fondono i generi musicali L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: gran successo, al Teatro della Pergola, per il «Jungle Book» di Bob Wilson, in esclusiva italiana - SCosmaro : @Giulio_Firenze Grazie ce n’è un gran bisogno?? - unodikapalle : @GaudericoPrimo @PaoloPuccioni A me basta che sia considerata legittima, grazie. Di solito chi difende Corvino vien… - coordown : La prestigiosa casa di moda è stata la prima in Italia a rispondere a “The Hiring Chain”, dando il via a un'assunzi… - AlessioCristin2 : @mmintermm Di sicuro non si cancella il nome dell’allenatore dal ricordo di quegli anni perché sarebbe irriconoscen… -