Fiorentina, striscione Commisso-Joker: individuato e denunciato il tifoso che lo ha appeso

denunciato il tifoso viola che aveva affisso sul Ponte Vecchio uno striscione con un fotomontaggio che ritraeva il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, truccato come Joker. La Polizia di Stato di Firenze ha rimosso il manifesto e poi avviato le indagini per risalire all'autore, successivamente denunciato per deturpamento aggravato di uno dei simboli della città e diffamazione nei confronti di Commisso. Gli investigatori della Digos di Firenze hanno visionato migliaia di fotogrammi, partendo proprio dalle immagini che riprendono l'affissione su Ponte Vecchio. Hanno poi visionato a ritroso il percorso a piedi e in scooter della persona visibile in video. Così, sulla base degli elementi di prova sinora raccolti, è stato individuato e denunciato il responsabile.

