Fiorentina, parla l’agente di Cabral: «Subito entusiasta dei viola. Obiettivo Champions» (Di venerdì 4 febbraio 2022) l’agente di Cabral ha parlato della trattativa che ha portato l’attaccante alla Fiorentina Luis Portela, agente di Cabral, a GrandHotelCalciomercato ha parlato della trattativa che ha portato l’attaccante alla Fiorentina. TRATTATIVA – «Il primo contatto è stato il 20 gennaio, quando il direttore sportivo della Fiorentina ha contattato il mio socio, Paulo Pitombeira. Abbiamo parlato e abbiamo trovato l’accordo. Abbiamo accettato l’offerta della Fiorentina perché ci avevano detto che Vlahovic sarebbe andato alla Juventus. Quando glielo abbiamo detto ad Arthur è rimasto Subito entusiasta». ALTRE OFFERTE – «Alla Fiorentina hanno giocato Edmundo e Batistuta: è un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022)dihato della trattativa che ha portato l’attaccante allaLuis Portela, agente di, a GrandHotelCalciomercato hato della trattativa che ha portato l’attaccante alla. TRATTATIVA – «Il primo contatto è stato il 20 gennaio, quando il direttore sportivo dellaha contattato il mio socio, Paulo Pitombeira. Abbiamoto e abbiamo trovato l’accordo. Abbiamo accettato l’offerta dellaperché ci avevano detto che Vlahovic sarebbe andato alla Juventus. Quando glielo abbiamo detto ad Arthur è rimasto». ALTRE OFFERTE – «Allahanno giocato Edmundo e Batistuta: è un ...

