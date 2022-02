Fiorentina-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Lazio, un avvio di stagione abbastanza altalenante, si prepara a disputare una nuova sfida contro la Fiorentina, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, alla vigilia della partita, interverrà in conferenza stampa alle ore 17:00 di venerdì 4 febbraio; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio su Lazio Style Channel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) La, un avvio di stagione abbastanza altalenante, si prepara a disputare una nuova sfida contro la, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio, alla vigilia della partita, interverrà inalle ore 17:00 di venerdì 4 febbraio; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio suStyle Channel. SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Su @binance avete scelto la 'Home' come maglia che i giocatori biancocelesti indosseranno durante la partita cont… - radioromait : Fiorentina-Lazio, Pedro si candida per una maglia da titolare - StefanoLancian1 : RT @TalkingaboutL: @CristinaMicoli Quindi che si fa ? Si assiste al lento declino della Lazio impassibili ? Perché per chi non se ne è acco… - SportPesa_IT : Ritorna la Serie A: Sabato Roma-Genoa, ore15 Inter-Milan, ore18 Fiorentina-Lazio, ore20.45 Domenica Atalanta-Cagl… - infoitsport : Fiorentina, in cinque sicuri di un posto con la Lazio. Davanti scalpita Piatek, Gonzalez da valutare -