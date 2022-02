Fiorentina | Italiano | ' Cerchiamo di non rimpiangere Vlahovic'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Non mi sento tradito dasul piano personale, sono sempre rimasto estraneo alla sua situazione con la società: con lui parlavo solo di cose di campo. Sappiamo che è andato via un giocatore ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lapotrebbero dover fare a meno di Nico Gonzalez contro la Lazio Brutte notizie per l'allenatore dellaVincenzo. In vista della partita di domani contro la Lazio,...Così Vincenzo, aspettando la partita di domani sera al Franchi contro la Lazio, la prima ... consapevole dei propri mezzi e di quanto fatto finora - ha proseguito il tecnico della- ...Brutte notizie per l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. In vista della partita di domani contro la Lazio, infatti, l’allenatore viola potrebbe dover far a meno di uno dei suoi big. Come ...... Fiorentina Vincenzo Italiano che ha risposto alle domande dei cronisti. Oltre alla gara contro i biancocelesti molti sono stati i riferimenti alla cessione di Valhovic ed ai nuovi arrivati. Cabral ...