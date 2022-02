Fiorentina | il collante viol si chiama Italiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della, Vincenzo, sarà iltra tifosi e squadra dopo i malumori sulla cessione di Vlahovic Nelle ultime settimane a Firenze i rapporti tra tifosi e società non sono dei più idilliaci. La cessione di Vlahovic non è andata giù e sono arrivati i primi malumori. Ildi tutta questa vicenda è senza dubbio Vincenzo. L’allenatore dovrà, attraverso i risultati, far tornare il sorriso ai tifosi. Intanto la società sta già pensando al suo rinnovo. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Firenze Viola

