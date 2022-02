Fiorentina, brutte notizie per Italiano: Nico Gonzalez a rischio per la Lazio (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Fiorentina e Italiano potrebbero dover fare a meno di Nico Gonzalez contro la Lazio brutte notizie per l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. In vista della partita di domani contro la Lazio, infatti, l’allenatore viola potrebbe dover far a meno di uno dei suoi big. Come riportato da La Nazione, il problema accusato in Nazionale da Nico Gonzalez, problema al gemello di un polpaccio, sarebbe più grave del previsto. Le sue condizioni verrano valutate in queste ore, ma la sua presenza contro la Lazio è a forte rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lapotrebbero dover fare a meno dicontro laper l’allenatore dellaVincenzo. In vista della partita di domani contro la, infatti, l’allenatore viola potrebbe dover far a meno di uno dei suoi big. Come riportato da La Nazione, il problema accusato in Nazionale da, problema al gemello di un polpaccio, sarebbe più grave del previsto. Le sue condizioni verrano valutate in queste ore, ma la sua presenza contro laè a forte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Italiano: "Fiorentina più forte di un mese fa? Io credo di sì" "Fiorentina più forte rispetto ad un mese fa? Penso di sì. Siamo cresciuti in molti aspetti, a ... altrimenti si rischiano brutte figure. L'obiettivo è cercare di ripetere ciò che abbiamo fatto finora". ...

