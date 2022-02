Fiorella Mannoia e Sangiovanni a Sanremo, la “strana coppia” che funziona con “A muso duro” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston con “A muso duro” di Pierangelo Bertoli, insieme a Sangiovanni, Fiorella Mannoia partecipa alla quinta esibizione della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle Cover. Entrata per la seconda strofa della canzone dopo un applauso del pubblico “chiamato” dal suo duettante, ha subito rubato la scena. Al termine dell’esibizione un lungo abbraccio tra i due e tutta l’emozione di essere lì: “Questo palco mi fa un effetto che non si spiega, Amadeus, mi manca il respiro. Nonostante tutti questi anni non mi sono ancora abituata”. Un duetto che ha convinto nonostante la differenza di età tra i due cantanti, complice la scelta di una canzone intramontabile della musica italiana. Che pezzo A muso duro, che attualità Bertoli. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston con “A” di Pierangelo Bertoli, insieme apartecipa alla quinta esibizione della quarta serata del Festival di, dedicata alle Cover. Entrata per la seconda strofa della canzone dopo un applauso del pubblico “chiamato” dal suo duettante, ha subito rubato la scena. Al termine dell’esibizione un lungo abbraccio tra i due e tutta l’emozione di essere lì: “Questo palco mi fa un effetto che non si spiega, Amadeus, mi manca il respiro. Nonostante tutti questi anni non mi sono ancora abituata”. Un duetto che ha convinto nonostante la differenza di età tra i due cantanti, complice la scelta di una canzone intramontabile della musica italiana. Che pezzo A, che attualità Bertoli. ...

