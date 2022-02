FIFA 22: Obiettivi Trevoh Chalobah Future Stars – Elenco Completo dei Requisiti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Electronic Arts ha reso disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta Future Stars di Trevoh Chalobah per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare la carta speciale del difensore inglese che milita nel Chelsea completando gli Obiettivi disponibili in FUT 22. Una Stella Del Futuro: Segna 4 gol con giocatori inglesi. Lezioni da Lorient: Fornisci 6 assist con Chalobah Stelle del Futuro con valutazione TOT 79. Un Inizio Promettente: Segna in 5 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 4 febbraio 2022) Electronic Arts ha reso disponibili gliche permettono di sbloccare la cartadiper la modalità22 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare la carta speciale del difensore inglese che milita nel Chelsea completando glidisponibili in FUT 22. Una Stella Del Futuro: Segna 4 gol con giocatori inglesi. Lezioni da Lorient: Fornisci 6 assist conStelle del Futuro con valutazione TOT 79. Un Inizio Promettente: Segna in 5 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con ...

