FIFA 22: CORREA POTM di gennaio de LaLiga – Soluzioni SBC (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ ANGEL CORREA il POTM di gennaio de LaLiga! L‘attaccante dell’Atletico Madrid si è aggiudicato infatti il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo 3 games 4 goals@AngelCORREA32 is January's @LaLigaEN #POTM! #FIFA22 #FUT pic.twitter.com/KsS4VA1AUQ— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 4, 2022 Disponibile su FUT la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 87 SBC ANGEL CORREA POTM DI gennaio DE LaLiga 1 SBC da completare La scadenza è fissata per il 4 marzo 2022 ANGEL CORREA Requisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: LaLiga Santander Min. giocatori 1: Squadra ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ ANGELildide! L‘attaccante dell’Atletico Madrid si è aggiudicato infatti il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo 3 games 4 goals@Angel32 is January's @EN #! #22 #FUT pic.twitter.com/KsS4VA1AUQ— EA SPORTS(@EASPORTS) February 4, 2022 Disponibile su FUT la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 87 SBC ANGELDIDE1 SBC da completare La scadenza è fissata per il 4 marzo 2022 ANGELRequisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da:Santander Min. giocatori 1: Squadra ...

FIFA 22: CORREA POTM di gennaio de LaLiga - Soluzioni SBC FUT Universe

