Festival di Sanremo: stasera la conduttrice è pugliese Maria Chiara Giannetta affianca Amadeus (Di venerdì 4 febbraio 2022) La foggiana Maria Chiara Giannetta presenta stasera la penultima serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. L’attrice pugliese arriva al teatro Ariston dopo che di recente ha terminato il lavoro per la tredicesima edizione di Don Matteo, in cui interpreta il capitano dei carabinieri. (foto: tratta da Foggia today) L'articolo Festival di Sanremo: stasera la conduttrice è pugliese <small class="subtitle">Maria Chiara Giannetta affianca Amadeus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 4 febbraio 2022) La foggianapresentala penultima serata deldi, al fianco di. L’attricearriva al teatro Ariston dopo che di recente ha terminato il lavoro per la tredicesima edizione di Don Matteo, in cui interpreta il capitano dei carabinieri. (foto: tratta da Foggia today) L'articolodila proviene da Noi Notizie..

Advertising

RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2… - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - LavTreviso : 'Non è vero che le pellicce non mi piacciono, sono calde, avvolgenti, meravigliose al tatto. Ma sono convinta che s… - ilmessaggeroit : Marco Mengoni verso il Festival di Sanremo: è un possibile ospite della finale -