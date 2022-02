Festival di Sanremo 2022, la pagella per i look della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Giorgio Armani alle creazioni sartoriali, ecco quali sono stati i look sfoggiati da cantanti e ospiti per la terza serata di Sanremo. La pagella per i look della terza serata di Sanremo 2022 su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Giorgio Armani alle creazioni sartoriali, ecco quali sono stati isfoggiati da cantanti e ospiti per ladi. Laper idisu Donne Magazine.

Advertising

DSantanche : Messaggi pro #cannabis, pugni chiusi, battesimi... La Festa dell'Unità ha preso il posto del Festival della canzone… - RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2… - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - ssonocomessono : RT @FabrizioMoroOff: Vota SEI TU in gara al Festival di Sanremo con il CODICE 03! ???? SMS al 475.475.1 ???? Telefono 894.001 #SeiTu #Sanremo… - citiz0 : RT @EleonoraEvi: Inammissibile che #ENI sfrutti il palcoscenico di #Sanremo per una delle più eclatanti operazioni di #greenwashing, mentre… -