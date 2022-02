Ferito alla schiena davanti casa e morto in ospedale: indaga la polizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola – E’ verosimile che conoscesse i suoi assassini Ferdinando Tagliaferri, il 47enne con precedenti per rapina inseguito e colpito mortalmente all’alba di ieri, nei pressi della sua abitazione nel rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. L’uomo è stato raggiunto alla schiena da diversi colpi d’arma da fuoco. Quando forze dell’ordine e sanitari sono giunti sul luogo della tragedia, Tagliaferri era gravemente Ferito ma ancora vivo. Inutile purtroppo si è rivelata la corsa verso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove l’uomo è spirato. Sull’accaduto sono indagini da parte della polizia di Stato. Prima dei colpi di pistola avrebbe avuto una discussione con quelli che poi si sarebbero rivelati i suoi assassini. Le modalità dell’omicidio sembrano riconducibili a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola – E’ verosimile che conoscesse i suoi assassini Ferdinando Tagliaferri, il 47enne con precedenti per rapina inseguito e colpito mortalmente all’alba di ieri, nei pressi della sua abitazione nel rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. L’uomo è stato raggiuntoda diversi colpi d’arma da fuoco. Quando forze dell’ordine e sanitari sono giunti sul luogo della tragedia, Tagliaferri era gravementema ancora vivo. Inutile purtroppo si è rivelata la corsa verso l’Cardarelli di Napoli dove l’uomo è spirato. Sull’accaduto sono indagini da parte delladi Stato. Prima dei colpi di pistola avrebbe avuto una discussione con quelli che poi si sarebbero rivelati i suoi assassini. Le modalità dell’omicidio sembrano riconducibili a ...

