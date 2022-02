Federica Pellegrini all’apertura dei Giochi Invernali con i vessilli del Cio | saluta gli azzurri

(Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ una città speciale Pechino pere il mondo olimpico che le appartiene. Se nel 2008 la Divina è diventata campionessa olimpica nei 200 stile libero proprio nella capitale cinese, oggi la stessa città con la stessa competizione ma nell’ambito invernale, l’ha ospitata come dirigente del Cio. Nella sua nuova vita. Era in tribuna nel Bird’s Net di Pechino alla cerimonia di apertura deila Divina. Quando l’Italia Team ha sfilato felice, guidata da Michela Moioli molto emozionata (leggi qui),hato a grandi gesti gli, sorridendo a una competizione che le ha regalato immensi traguardi e facendo il tifo per i suoi atleti tricolori. C’è stata anche lei lì a sfilare. Lo ha fatto a Rio 2016. Oggi ha rappresentato il Cio ...

Ancheè a Pechino da membro del CIO. Tuttavia per la campionessa azzurra queste latitudini rievocano meravigliosi ricordi... Sofia Goggia non ha potuto onorare il ruolo di ...In tribuna l'ambasciatore italiano e, membro del CIO a salutare gli atleti. Di seguito il video :La prima attualmente è tra i giudici della nuova edizione di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Federica Pellegrini e la new entry Elio mentre il talent di Sky è condotto da Lodovica Comello.Una cerimonia inaugurale che è stata uno show. Ad accendere il braciare un'atleta di origine uigura. Proprio in difesa delle minoranze alcune nazioni hanno deciso di disertare i giochi. La nostra nazi ...