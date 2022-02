Federica Nargi attende il giorno speciale senza pantaloni | gambe da infarto

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’occasione tutta da festeggiare,celebra il suopiùcon un look strepitoso:bellissime in vista e sorriso smagliante. Sembra ieri quandoera quasi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

Pose sensazionali e la scelta di un completo irresistibile confermeranno ancora una volta la silhouette dicome: 'la più bella del mondo'. La modella e showgirl romana,, ha preferito dare inizio a questo weekend di fine gennaio con una saggia decisione. Recatasi, assieme alla ...Leggi anche - > Come faa tenersi così in forma: il 'segreto' c'è, ma non tutti lo immaginano Come fa Martina Colombari ad avere una forma fisica così? Il 'segreto' Oltre che per la ...Un’occasione tutta da festeggiare, Federica Nargi celebra il suo giorno più speciale con un look strepitoso: gambe bellissime in vista e sorriso smagliante. Sembra ieri quando Federica Nargi era quasi ...Un vivace tocco di rosso è poi dato da rombi più piccoli, intervallati dalle losanghe del disegno. Più in forma che mai, Federica Nargi è tornata a stupirci con un… Leggi ...