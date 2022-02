FantaSanremo, mezzo milione di squadre e Emma ‘bomber’ Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – mezzo milione di squadre iscritte al FantaSanremo, Emma Marrone ‘bomber’. Sono i numeri del gioco parallelo al Festival di Sanremo 2022, come spiegano gli inventori della competizione. “In questo momento ci sono circa 500mila squadre che stanno partecipando al FantaSanremo. Per ora la cantante che ha accumulato più punti è Emma Marrone, ha studiato bene il regolamento…”, dicono Giacomo Piccinini e Nicolo’ ‘Papalina’ Peroni, titolari del bar ‘Corva da Papalino’ di porto Sant’Elpidio a Un giorno da pecora. Breve ripasso delle regole. Quante sono le parole che devono dire i cantanti sul palco per guadagnare punti? “Sono solo tre: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –diiscritte alMarrone. Sono i numeri del gioco parallelo al Festival di, come spiegano gli inventori della competizione. “In questo momento ci sono circa 500milache stanno partecipando al. Per ora la cantante che ha accumulato più punti èMarrone, ha studiato bene il regolamento…”, dicono Giacomo Piccinini e Nicolo’ ‘Papalina’ Peroni, titolari del bar ‘Corva da Papalino’ di porto Sant’Elpidio a Un giorno da pecora. Breve ripasso delle regole. Quante sono le parole che devono dire i cantanti sul palco per guadagnare punti? “Sono solo tre: ...

Morgan stronca il Fantasanremo: 'È una str**ata. Era meglio Dante, altro che 'ciao zia Mara'' Morgan stronca il Fantasanremo . Intervistato dall'Adnkronos, il cantante si scaglia contro il 'giochino' che sta ... E immagina: 'Usciva Gianni Morandi e diceva 'nel mezzo del cammin di nostra vita...', ...

"Mi pare una str...": Morgan si scaglia contro il Fantasanremo Visto che ormai il Fantasanremo sta procedendo come una sorta di effetto ... "Usciva Gianni Morandi e diceva 'nel mezzo del cammin di nostra vita...', poi usciva la Rettore e diceva 'mi ritrovai per ...

